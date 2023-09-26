Çocuklar, erişkinlere göre sürekli büyümeye devam ettiği için vücutlarında da sık sık değişiklikler kaydedebiliyor. Çocukların bu gelişim ve değişimlerden en çok etkilenen yapılarından birisi de omurgaları oluyor. Okul çağı gelişiminde ise en sık rastlanan omurga sorunlarından biri de skolyoz olarak öne çıkıyor. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarından Op. Dr. Mahmut Sert, okul çağı çocuklarında sık görülen skolyoz nedenlerini anlattı.

Okul çağında çocuğu bulunan ebeveynlerin özellikle çocuklarının omurga sağlığına dikkat etmesi gerektiğine değinen Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Mahmut Sert, “Okul çağında çocuklarda en sık görülen omurga bozukluklarından birisi skolyozdur. Skolyoz, omurganın arkadan bakıldığında genellikle ‘S’ veya ‘C’ şeklinde eğri olması olarak tanımlanabilir. Skolyoz durumu çocuklarda bel ve sırt ağrıları, boy kısalığı, omuz eşitsizliği, ileri eğriliklerde akciğer problemleri ve nefes darlığına sebep olabilmektedir” dedi.

‘‘Asimetrik postür oluşmaması için okul çantası ağırlığı önemli‘‘

Op. Dr. Mahmut Sert, okul çantalarının ağırlıkları konusunda uyarılarda bulunarak şöyle devam etti:

“Okul çantaların ağırlığı yaş grubuna göre değişmektedir. 12 yaş altındaki çocuklarda 3-4 kg’a kadar, 12-15 yaş arası çocuklara 4-5 kg’a kadar çanta ağırlıkları uygundur. Bunun yanında çantaların yan ceplerine ve içlerine eşit ağırlık konulması, çantanın her iki omuza birden takılması omurganın eşit yük taşıması ve asimetrik postür oluşmaması açısından önemlidir. Ayrıca çantanın uzun süre sırtta taşınmaması da bir diğer dikkat edilmesi gereken durumdur.

Günlük alışkanlıklar omurga sağlığını etkiliyor

Özellikle ders sırasında çocuklar masaya dayanarak ya da sıralara eğilerek ders dinlemeyi alışkanlık haline getirmektedirler. Bu durumda çocuklar uyarılmalı ve arkalarına yaslanıp dik pozisyonda olmaları sağlanmalıdır. Okul haricinde çocuğun günlük alışkanlıkları da omurga sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Okul servisinde sürekli tek tarafa yük vererek uyuyakalan çocuklar, tablet telefon gibi cihazlara çok fazla eğilerek bakan çocuklar dikkat etmelidir.

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

Omuzlarda seviye eşitsizliği,

Kamburluk gibi duruş bozukluğunun olması,

Topallayarak yürüme,

Bacak boyunda eşitsizlik ve kalça kemiklerinden yükseklik farkı,

Sırtta bulunan kürek kemiğinin bir tarafın daha çıkıntılı olması,

Öne doğru eğilmelerde bir tarafta belirgin çıkıntı, tümsek olması.”