Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı harita bilgisine göre, Mersin’in ‘çok şiddetli kuraklık’ kategorisine geçmesi üzerine suyun hayati önemine ve su tasarrufuna bir kez daha dikkat çekti.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, bir damla suya dahi sahip çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, kuraklığa karşı ciddi önlemler almaya devam ediyor. Tüm Türkiye’de etkisini artıran kuraklıkla birlikte, içme suyunun her damlasının önemi de zaman geçtikçe daha hayati bir anlam kazanıyor. Kuraklığın yanı sıra, afet bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin’de, su kullanımının büyük artış gösterdiğini belirten MESKİ, önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşanabileceğini vurguluyor.

MESKİ, kuraklığa karşı teknolojiyi kullanarak önlemler alıyor

MESKİ, kayıp-kaçağın engellenerek, suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve İzleme Sistemi) ile kuraklığa karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. ‘360° Su Yönetimi’yle içme suyu şebekeleri, atık su göstergeleri, içme suyu ve basınç değeri kontrollerinin anlık yapıldığı SCADA Merkezi’nde, toplam 799 tesisin 7/24 takibi sağlanıyor. Takip edilen veriler sonucunda kayıp-kaçaklar ve su arızaları tespit edilerek, anında müdahale ediliyor. Böylece kesintisiz su arzının devamlılığı sağlanırken, su kayıpları da önlenmiş oluyor. Kayıp-kaçakla mücadele ve gereksiz su kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan 33 adet DMA (Bölgesel Ölçüm Alanı)’da, içme suyu debileri kontrol ediliyor ve gereksiz harcanan suyun önüne geçiliyor. Bu sayede büyük ölçüde suyun tasarruf edilmesi sağlanıyor.

MESKİ, öğrencilere doğa ve tasarruf bilincini benimsetiyor

Su tasarrufu konusunda yaklaşık 45 bin kişiye ulaşan MESKİ Genel Müdürlüğü, anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği su tasarrufu eğitimlerinde kuraklığa ve su tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Mersin’in içme suyunu korumak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren MESKİ’nin eğitimleriyle; öğrencilere suyun tasarruflu kullanılmasının gerekliliği vurgulanıyor. Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar tüm ilçelerde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde, tasarruf bilincinin öğrencilerde küçük yaşta oluşturulması amaçlanıyor.

Korkmaz; “Suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımı son derece önemli”

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklığın Mersin’de de çok şiddetli hissedildiğine dikkat çeken ve kentte yaşanan ‘çok şiddetli kuraklık’ la birlikte, içme suyunun öneminin her geçen gün daha da arttığını belirten MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, “Ülkemizin su kaynakları tükenebilir olduğundan, bu kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanımı son derece önemli. Genel Müdürlüğümüzde son teknolojiyi kullanarak suyu kaynağından alıp, son noktasına kadar takip edebiliyoruz. SCADA ile kayıp-kaçakların ve su arızalarının önüne geçiyor, böylelikle sularımıza sahip çıkıyoruz” dedi. Tüm ilçelerde gerçekleştirilen eğitimlerle önce öğrencilere, sonra da ailelerine ulaşarak, tasarruf bilincinin kazanılmasına da katkı sunduklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta yapacağı tasarruf uygulamaları ile su kaynakları korunarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilir. Toplum genelinde yapılacak tasarruf uygulamaları, kaynaktan çekilen su miktarının düşmesini sağlayarak, mevcut suyu korumak için zaman kazandırabilir” ifadelerini kullandı.