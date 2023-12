İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta yağış ve temel kazısı sonrası çöken istinat duvarını daha sağlam ve güvenli şekilde yeniden inşa etti.

Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta yağış ve inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması ve istinat duvarında çökme yaşandı. İzmit Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına çalışma gerçekleştirdi. Yıkılan duvar yeniden ve daha sağlam şekilde inşa edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye giderek, sona gelinen çalışmaları inceledi.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "Burada ne yazık ki yaşanan duvar çökmesi nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği tehlikedeydi. Önce can güvenliğini adına AFAD ile işbirliği içerisinde vatandaşlarımız gerekli yerlere yerleştirerek evler boşaltılmıştı. Yıkılan istinat duvarının çok acil şekilde yapılması gerekiyordu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir çözüm üreterek burada hemen bir sürece başladık. Şu anda duvar yeniden yapılıyor. Yarın da işimiz bitmiş olacak. Devamında da önlem alınması gereken yerler var. Onları da elimizden geldiği kadar yine yapmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız ve kaynaklarımız ölçüsünde her yere yetişmeye, aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Tabii yılların sorunlarını çözmeye de devam ediyoruz. Tüm Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanında kurumların üzerimizdeki baskısı nedeniyle de yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen sorunları çözmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz" dedi.

"Hemen müdahalesi edilmesi gereken bir yerdi"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası da çok acildi. Özellikle insanlarımızın yaşadığı evlerde yıkılma tehlikesi olduğu için hemen müdahale edilmesi gereken bir yerdi. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları ile burada duvar inşasına hızlıca başlamış olduk. Şu anda da çalışmalar sürüyor. Bölge halkımız ile konuşarak bir sorun var mı diye bilgi aldık. Bu tür tehlike oluşturan durumlarda kurumların işbirliği çok önemli. Ne yazık ki bazı altyapı kurumlarının çalışmalarını özensiz yapması zaman zaman böyle tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu kentin yenilenmesi gereken çok yeri. Altyapı kurumlarını daha özenli çalışmaya davet ediyoruz"