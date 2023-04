Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Ramazan Bayram’ında deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzede ailelerle bir araya gelip, bayramını kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çocuklarla yakından ilgilenen Kayseri'nin Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların her zaman yanlarında olacağını vurgulayarak; “Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız.” dedi.

Mimarsinan Mahallesi’ndeki Kocasinan Kız Yurdu’nda kalan depremzede ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, depremzedelerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı.

Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Biraz hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi deprem bölgesinde hasar gören illerimizden Kayseri’mize gelen misafirlerimsiniz. Doğduğunuz topraklarda deprem nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarınıza Allah, rahmet eylesin. Rabbim, mekânlarını cennet etsin. Hasta ve yaralı olan yakınlarınıza da dua ediyoruz. Mevla’m, şifa versin. Bu zor günleri de atlatacağız. Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerini ziyaretimizde kardeşlerimizin müthiş bir tevekkülüne şahit olduk. Gayretimiz ve desteğimiz her daim sizlerle. Yaklaşık iki ay geçmesine rağmen yaralar hızlıca sarılıyor. Devletimiz ve belediyelerimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam edecek. İnşallah bundan sonra doğduğunuz topraklarda güzel hatıralar biriktirmek nasip olsun. Elimizden ne geliyorsa imkânlar ölçüsünde her zaman yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız. Rabbim, yeniden sağlık ve huzur içerisinde bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar çifti, tekrardan masaları tek tek dolaşarak, sohbet etti.

Öğrenciler ve aileler ise Çolakbayrakdar çiftinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, dualar edip, teşekkür etti.