Dünyanın önde gelen yenilikçi finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Colendi, dijital bir mevduat bankası kurmak için BDDK’dan kuruluş izni aldı. Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor.

Finans dünyasının geleceği olarak görülen ve Türkiye’de de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verdiği kuruluş izni ile yetkilendirilerek fiziksel şubeleri olmaksızın tamamen dijital ortamda hizmet sunan dijital bankalar, sağladıkları dijital deneyim ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ve en güçlü fintek şirketlerinden biri olan Colendi, BDDK’dan kuruluş izni aldı ve ColendiBank’ı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BDDK’nın 03.08.2023 tarihli ve 10639 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek üzere Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli ColendiBank dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verdi. Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan banka, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, öncü finansal teknolojiler geliştiren Colendi’nin, banka ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, benzersiz ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi. Tüm servislerini ihraç etmek için kendi teknolojisini üreten banka, Türkiye’nin güçlü bankacılık alt yapısı ve regülasyonları ile hızla küresel bir oyuncu olma yolunda.

Bülent Tekmen, “Dijital mevduat bankası kuruluş izni almaktan ve platformlarımız ve kullanıcılarımız için bankacılığa yeni bir bakış açısı ve erişilebilirlik düzeyi getirmekten dolayı heyecan duyuyoruz” dedi. Öncü ve yenilikçi finansal teknolojiler geliştirme konusundaki deneyimlerini şimdi de dijital bankacılık alanında değerlendireceklerini belirten Tekmen, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’, menkul kıymetler ve sigorta ürünleri gibi geniş bir alanda hizmet verme gücüne sahip olan Colendi ekosisteminin, bundan sonra ColendiBank ile dijital bankacılık hizmetleri de sağlayarak kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağının da altını çizdi.

1 milyar kullanıcı hedefine hızla ilerliyor

2021 yılında 120 milyon dolar değerleme ile Seri A yatırım turunda 30 milyon dolar toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara çıkaran Colendi, bankaların yanı sıra yerli ve yabancı fonlardan büyük ilgi gören ve halen devam eden Seri B yatırım turunda 700 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. 18 milyon kullanıcıya sahip olan, Turkcell (Paycell), Migros (MoneyPay) ve Limak Holding gibi büyük markalarla iş birliği yapan Colendi’nin, bölgedeki en ciddi yatırım alan fintek oyuncularından biri olduğunu hatırlatan Tekmen, dijital mevduat bankacılığında da bankanın hayata geçmesiyle birlikte 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve en yenilikçi küresel finans teknolojileri oyuncusunu oluşturma yönündeki iddialı vizyonlarına hızla ulaşmakta olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Londra merkezli blok zinciri çözümleri ve ödeme sağlayıcısı SETL’ın tamamını satın aldıklarını hatırlatan Tekmen, New York Federal Merkez Bankası (FED) dijital para projesinin teknoloji sağlayıcıları arasında olduklarını belirtti. SETL’ın hizmet verdiği kurumlar arasında İngiltere, Fransa ve Singapur Merkez Bankaları, Swift, Bank of New York gibi önde gelen banka ve finans devleri bulunuyor. ABD’nin önde gelen bankalarına teknoloji desteği sağlayan SETL, ayrıca Regulated Liability Network (RLN) konseptinin uygulanabilirliğinin test edildiği ve paylaşılan bir ‘ledger’ (Muhasebe ve Mutabakat Sistemi) üzerinde daha verimli ve hızlı gerçekleştirilebilmesini sağlayan çalışmanın ana teknoloji sağlayıcısı.

SETL’ın yatırımcıları arasında çok güçlü grupların olduğunu hatırlatan Tekmen, bir çok bankaya teknolojik alt yapı sağladıklarını, bankaların da burada kullandığı alt yapı ve teknoloji sayesinde ülke ve dinamikler fark etmeksizin dijital olarak tek bir sistem içerisinde saniyede 1 milyon işlemi gerçekleştirebildiğini söyledi. Tekmen, Colendi’nin yerel ve global olarak sahip olduğu tüm bu yetenekler ve finansman gücü ile bankanın kısa sürede müşterisini finans dünyasının geleceği ile buluşturacağının altını çizdi. Tekmen, son olarak bankanın arkasında Colendi ve SETL gibi iki fintek devinin olduğunu hatırlatarak, küresel bir oyuncu olma hedeflerinin çok kısa sürede gerçekleşeceğine olan inancını tekrarladı.