Karadeniz’in önemli turizm noktalarından biri olan ve ‘sakin şehir’ unvanına sahip Ordu’nun Perşembe ilçesinin yaklaşık 30 yıldır vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Kabaktepe Mevkiindeki alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı rehabilite çalışmaları ile adeta nefes aldı.ORDU (İGFA) - Onlarca doğal güzellikleri barındıran 43 kilometrelik sahil kesimi ve deniz ile iç içe ormanlara sahip Perşembe ilçesi, 30 yıl boyunca toplum sorunu haline gelen vahşi çöp probleminden kurtuldu. İlçe merkezinin yanı başında yıllarca çöp depolama alanı olarak kullanılan, metan gazı salınımı nedeniyle sık sık yangınlar yaşanan ve sağanak yağışlarda çöplerin yerleşim bölgelerine aktığı Kabaktepe mevkiinden bugün çöp değil, ıhlamur kokuları saçılıyor.

2019 yılı Temmuz ayında Başkan Güler’in talimatıyla çöp dökülmesi yasaklanan ve rehabilite çalışması başlatılan alanda yapılan iyileştirmelerin ardından başta ıhlamur, akasya, kestane fidanları dikildi. Üç yıl içerisinde yeşeren bölge Perşembe’nin seyir terası olabilecek cazibe kazandı.

“BAŞKAN GÜLER ÇÖP SORUNUNA NEŞTER VURDU”

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Başkan Güler’in göreve başlaması ile birlikte Perşembe’nin çöp sıkıntısının bittiğini ifade etti.

Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Çöp meselesi Perşembe’de büyük bir sorundu. Ben bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiği günden itibaren çöp sorununa neşter vurdu. Şu anda çöp alanımız rehabilite edildi, temizlendi ve ağaçlar büyümeye başladı. Önceden baktığımızda çöp dağı görünüyordu ama şu an orası yeşil alan oldu. Ben bu anlamda bir kez daha emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.”

“PERŞEMBE’DEKİ ÇÖP DAĞI KALKTI”

Eskiden ilçe merkezinden görülebilen alanın çirkin vaziyetten kurtularak yeşil bir alana dönüştüğünü söyleyen Perşembeli vatandaşlar yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Vatandaşlar konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Buraya zamanında çöp dökülüyordu. İlçe merkezinden göründüğünde de görüntü kirliliğine sebebiyet veriyordu. Çirkin bir vaziyetteydi, yangınlar çıkıyordu, kokudan geçilmiyordu. Çok yağmur yağdığında çöpler mahallelere iniyordu. Bu alana çıktığınızda Perşembe manzarası ile karşılaşıyorsunuz ama burası çöplük bir alana dönmüştü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarıyla burada çöp dağı kalktı. Buralar yeşillendi, güzelleşti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlçe merkezinden görünen bu alana baktığınızda eskiden çöpler görünüyordu, şimdi ise yeşillenmiş bir alan görüyoruz. Allah razı olsun herkesten.”

ÇÖPLER ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Perşembe vahşi depolama alanının kapatılmasından sonra Altınordu ve Ünye tesislerinde ayrıştırılan katı atıklar, Çaybaşı İlküvez Elektrik Üretim Tesisinde gaz jeneratörleri vasıtasıyla elektriğe dönüştürülüyor.