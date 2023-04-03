Bursa'da annesi vefat ettikten sonra hayatı darmadağın olan Şemin Yetim, yaşadığı 2 katlı müstakil ev zamanla çöp eve dönüştü. Çöp evde neredeyse adım atacak yer bile olmazken, Yetim, belediyeden evinin temizlenmesini istiyor.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şemin Yetim (52), annesini 2015 yılında kaybedince hayatı darmadağın oldu. Ailesinden kendisine miras kalan 2 katlı müstakil binada yaşayan Yetim, felçli olduğu için çalışamadı. Komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalan Yetim'in evi zamanla çöp ev oldu. Kendisinin de topladığı eşyaları ile birlikte evde neredeyse atım atacak yer bile yok. Yetim, eşiyle ayrı olduğunu ve tek çocuğunun bulunduğunu kendisini de hiç aramadıklarını ifade etti.

Şemin Yetim, belediyeden ve hayırseverlerden evinin temizlenmesini istiyor.

Şemin Yetim şöyle devam etti, "Biz bu evi 1981 yılında yaptık. Kardeşlerimiz hiç yardımcı olmadı, yoklukta yaptık evimizi. Kendi ellerimizle taşlar topladık, el arabasıyla taşıyıp evi bu hale getirdik. Doğru düzgün bir eşyamız olmadı. Çöplerden eşyalar toplayıp eve getirdim. 2015 yılında annemi kaybettim, sonrasında ev bu hale geldi. Şu an tek başına yaşıyorum. Eşim var ama evim çöp ev olduğu için gelemiyor yanıma. Balıkesir’de bir oğlum var ama onu da yıllar oldu göremedim. Sesini bile duyamadım. Bugüne kadar hiç arayıp sormadı. Kıyafetlerimi başka insanlar veriyor. Parayla uzun zamandır kendime kıyafet alamıyorum. Maddi manevi her şeye ihtiyacım var. Engelimden dolayı yürüyemiyorum artık" dedi.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerinin önümüzdeki günlerde Şemin Yetim'in evinde temizlik yapacağı öğrenildi.

İHA