Bozüyük’te çöp konteynerleri periyodik aralıklarla yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre sağlığı ve çevre temizliği açısından titizlikle ve düzenli olarak sürdürülen konteyner yıkama çalışmaları devam ediyor. Ekipler genel temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Çalışmalar dahilinde çöp konteynerleri koku ve bakterileri önlemek amacıyla yıkanarak temizleniyor.