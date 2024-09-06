COPA, 3,5 milyon Euroluk yatırım ile ısı pompası tesisi kurdu. Bursa’da kurulan tesiste yılda 100 bin adet ısı pompası üretilecek.BURSA (İGFA) - Çelik panel radyatör üreticilerinden COPA Isı Sistemleri yüzde 100 Türk sermayeli yatırımlarına bir yenisini ekledi. 20 yıldır iklimlendirme sektörünün ihracatta lider firmalarından biri olan COPA, 3,5 milyon euroluk yatırım ile ısı pompası tesisi kurdu.

COPA, ısı pompası ürünlerini başta İngiltere, Almanya, Polonya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor. Çevreci gaz kullanımı ile doğa dostu olan COPA ısı pompaları 7 aşamalı sessizlik teknolojisine ve uzaktan erişim imkanına sahip. Tesisin açılışı COPA Isı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Besler, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Şentürk, Genel Müdür Oktay Erdinç ve çalışanların katıldığı bir tören ile gerçekleştirildi.

COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, Bursa fabrikasında 3,5 milyon euroluk yatırım ile kurdukları ısı pompası tesisinde üretime başladıklarını belirtti.

"EHPA (Europian Heat Pump Association) üyesi ve Türkiye’de üretim yapan ilk firma olarak, bu yeni yatırımımız ile Avrupa’ya en yakın ısı pompası üretim tesislerinden birine sahip olmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Erdinç, "Teknolojisi ve doğa dostu özellikleriyle yenilenebilir enerji ile çalışan iklimlendirme ürünleri arasında ön plana çıkan ısı pompaları doğada bulunan enerjiyi kullanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı “Isı Pompalarının Geleceği Raporu”na göre ısı pompalarının, küresel CO2 emisyonları 2030 yılında en az 500 milyon tona ulaşacak. Bu çok önemli bir emisyon miktarı. Karşılaştırarak örnek verecek olursak; bu miktarın Avrupa’daki tüm otomobillerin yıllık CO2 emisyonlarına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yakın geleceğin en etkin iklimlendirme teknolojilerinden biri olarak kabul edilen ısı pompalarının Avrupa’da satış adeti 2023 yılında 3 milyon adeti aştı. Avrupa ülkelerinde ısı pompasına çok ciddi bir devlet desteği söz konusu. Bu destekler de bölge pazarında rekabeti artırıyor. Avrupa’daki ısı pompası konusundaki bu gelişmelere baktığımızda gelecekte Türkiye için de bazı devlet desteklerinin olacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.