Tekirdağ Çorlu’da polisin kimlik kontrolüne karşı çıkarak, kaçarken ateş açtığı polisi vuran saldırgan ve biri kadın toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak’ta Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Polisin kimlik kontrolü yapmasına karşı çıkan E.G. isimli şahıs kaçmaya başladı. Kaçarken de ekiplere ateş açtı.

Olay sonrası mermi isabet etmesi sonucu yaralanan polis memuru E.G. Çorlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çıkan arbede esnasında da bir polis memuru elinden hafif yaralandı.

Polisin operasyonu sonucu saklandığı evde yakalanan saldırgan E.G. ve beraberinde kendisine yardım ettiği belirlenen Engin B, Ferhat N, Özge K. Mustafa D, Murat N, Yusuf N. ve Serhat N. toplam 8 kişi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, Engin B, Özge K, Ferhat N. ve Mustafa D. tutuklanarak cezaevine konuldu.