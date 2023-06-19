Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi karşısında meydana geldi. Eski itfaiye mevkiinden çarşı istikametine seyreden O.C.B.’nin kullandığı 59 AGU 351 plakalı motosiklet, iddiaya göre, yola kontrolsüz çıkan yayalar nedeniyle sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası sürücü O.C.B. ve arkasında yolcu olarak bulunan K.K. hafif yaralandı. Yaralı iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.