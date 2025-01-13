Şirket, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayısına neden olan nadir bir rahatsızlık olan Trombozla İlişkili Sendrom (TTS) riskini taşıyabileceğini kabul etti.

Bu açıklama, aşı sonrasında TTS nedeniyle hayatını kaybeden ya da kalıcı hasar gören kişilerin açtığı toplu davalar için kritik bir dönüm noktası oldu. Davacılar, AstraZeneca'dan 100 milyon sterlin tazminat talep ediyor. İlk dava 2021'de açılmıştı. Aşı sonrası TTS nedeniyle beyin kanaması geçiren ve kalıcı beyin hasarı yaşayan Jamie Scott, şirkete karşı açılan ilk dava sahibi olmuştu.

Başlangıçta iddiaları reddeden AstraZeneca, Şubat 2023'te Yüksek Mahkeme'ye sunduğu bir belgede aşının nadiren TTS'ye yol açabileceğini kabul etti. Şirketin bu kabulü, davacıların tazminat alma olasılığını artırmış oldu.

Davacıların avukatı Kate Scott, "Tıp camiası uzun süredir bunun aşıdan kaynaklandığını biliyordu. AstraZeneca, Jamie'nin durumunun aşıyla ilgili olup olmadığını sorguladı. Bu itirafın gelmesi üç yıl sürdü. Bir ilerleme kaydettik, ancak hükümetten ve şirketten daha fazla şey bekliyoruz" dedi.

AstraZeneca ise yaptığı açıklamada, hasta güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu ve aşıların güvenli kullanımını sağlamak için yüksek standartlara uyduklarını belirtti.