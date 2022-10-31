İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, İnegölspor’da kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Ermeç ve Ethem Ercan Pülgir ile ilgili süreç yeniden değerlendirildi.

DEVRE ARASINA KADAR ÇÖZÜM BU KADRODAN ÇIKACAK

Konu hakkında kamuoyuna açıklama yapan İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu; hayatımda yaşamadığım bir sezon grafiği yaşıyoruz. Süreci nasıl tarif edeceğimizi ben de şaşırmış durumdayım. Hoca değişikliğinden tutun da kadro dışı bırakmaya kadar ilginç bir sezon yaşıyoruz.

Kadro anlamında da maalesef devre arasına kadar elimiz kolumuz bağlı. Arzu ve tasvip etmediğimiz nahoş olaylar yaşadık ve akabinde bazı kararlar aldık. İlk yarının bitimine henüz 7 maçımız var. Geride kalan 11 haftada maalesef ne bizim ne de kamuoyunun beklediği gibi geçmedi. Geçtiğimiz hafta da söyledim bir çıkış yolu arıyoruz ve bunu da devre arasına kadar ancak kendi içimizden çözmemiz gerekiyor. Devre arası için şimdiden ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalara başlamış durumdayız. Ancak 7 haftayı da en iyi şekilde nasıl değerlendiririz ona bakıyoruz. Duygularla hareket etmemek lazım. Oyuncu grubumuz da reaksiyon vermeli. Bu iş bütün olarak değerlendirilmeli. Herkesin ne oluyor diye düşünmesi lazım. Çok iyi niyetle harekete eden bir yönetim var. Sporcu kardeşlerimizin de artık kendilerine gelmeleri gerekiyor. Burası İnegölspor, burası büyük bir camia. Herkes nerede olduğunun farkına varacak.

KADRO DIŞI KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Sezonun 5. Haftasından sonra maalesef hiç hoş olmayan bir olay yaşadık. Tüm takım olarak o an ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Kulüp tarihinin en büyük para cezası ile birlikte iki oyuncunun kadro dışı bırakılması kararını aldık. Aynı hafta Taşkın Güngör ile yeni bir sayfa açmak istedik. Ancak ne skor olarak ve futbol kalitesi anlamında bir reaksiyon ortaya koyamadık. Hem teknik heyetimiz ile hem de sporcu kardeşlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Takım kaptanlarımız ile konuştuk. Talihsiz olaya neden olan sporcular ile görüştük. Onlar da olumsuz tablodan bir an önce çıkmak ve kurtulmak istiyor. Konuya ve olaylara gerçekten çok hassas yaklaşıyoruz. Ömer ve Ethem’ gelirsek onlar da çok pişman olduklarını ilettiler. Ailelerine dahi izah edemediklerini ve kendilerine fırsat verilmesi durumunda üzerlerine düşeni yerine getireceklerini uzun uzun defalarca anlattılar. Hem takıma hem yönetime hem de taraftara özür ve minnet borcu olduklarını ve gereğini gerek sahada sportif mücadele ile gerekse de insani olarak telafi etmek için fedakarlıkta bulunmaya hazır olduklarını söylediler. Konuyu önce futbol şube sorumlusu arkadaşlarımızla akabinde de yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile konuştuk. Bazı arkadaşlarımızın olumsuz ve kararsız olmaları da söz konusu bunu da söylemem lazım. Ancak daha önce de ifade ettiğim gibi duygularımızı bir kenara koyup mevcut durumdan bir çıkış yolu bulunması için böyle bir karar çıktı. Sadece kadro dışı kararı iptal edilmiş olup para cezaları konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

HEDEF ÖNCE BATMAN MAÇI

Kalan 7 maçımıza odaklanmış durumdayız. Kendi içimizde ve tesislerde olağanüstü hal durumu ilan ettik. Sadece 7 maçı düşünüyoruz ve 7 maçtan toplayabileceğimiz en yüksek puanı nasıl toplarız hem yönetim olarak hem teknik heyet olarak hem de sporcu kardeşlerim ile buna odaklandık. Bayrak düştüğü yerden kalkar diye bir söz var. Biz de yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Tüm taraftarımızdan hem anlayış hem de desteklerini takımımızdan esirgememelerini istirham ediyorum.