Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk E-Spor ile Çubuk Aile Yaşam Merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - “Çubuk Aile Yaşam Merkezinde eğitim, kültür, sanat, spor branşlarında faaliyetler düzenlenecek. 6 bin 242 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz 7 katlı merkezimiz Çubuk’ta genç yaşlı herkesin güzel vakit geçirmesini, öğrenmesini, kültürel hayata katılmasını sağlayacak bu projemiz, ilçemize değer katacak. Bugün ayrıca, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri Çubuk E-spor Merkezinin de açılışını yapıyoruz. 1000 metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı merkezimizde turnuva salonu, oyun odası, boot camp ve sanal gerçeklik odası gibi bölümler yer alıyor. Burada gençlerimizin sosyalleşmesini, ekip ruhu edinmesini ve profesyonel e-spor takımları kurmaları için onlara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çubuk Aile Yaşam Merkezimiz ve e-spor merkezimizi toplam 75 milyon lira maliyetle tamamladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.”

YAVAŞ’TAN ÇUBUK’A İKİ MÜJDE

Mansur Yavaş, konuşmasında Çubuklulara iki müjdeli haber de verdi. Çubuk’ta vişnenin çok olduğuna dikkat çeken Yavaş, “Mayıs ayında soğuk hava deposunun ihalesini yapacağız. Projeleri tamamlandı. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak” derken vişnenin dondurulmuş gıda olarak satılması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Havaalanı Metrosu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için Ulaştırma Bakanlığı’na ocak ayında dilekçe yazdıklarını aktaran Yavaş, “Ulaştırma Bakanlığı metroyu devrederse, inşallah Çubuk’u da kapsayacak şekilde yapmaya söz veriyoruz. Bunun da müjdesini veriyoruz” dedi.

BAŞKENTİN İLK E-SPOR MERKEZİ ÇUBUK’TA

Başkentin ilk e-spor merkezi olan ve 1000 metrekare alan üzerine kurulan Çubuk E-Spor Merkezi’nde; turnuva salonu, oyun odası, oyun konsolu odası, sanal gerçeklik alanı ve e-spor antrenmanları için hazırlanan 4 tane de boot-camp yer alıyor. E-spor tutkunlarını tek çatı altında toplaması planlanan ve randevulu çalışan merkezde, her türlü ekipman ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Çubuk Atatürk Mahallesi’nde bulunan Çubuk AYM’nin bünyesinde ise Kadınlar Lokali, Gençlik Merkezi, kütüphane, spor merkezi, BELMEK, oyun salonu ve konferans salonu yer alıyor. 6 bin 24