Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Yerel Projeler Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı dönemi 15 Mayıs 2023’te başladı. Başvurular 3 Temmuz'a kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Yerel Projeler Hibe Programı’na Türkiye’de yerleşik, resmi statüsü olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları, girişimler ve kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm bireyler başvurabiliyor.

Eş başvuran ve/veya iştirakçi ile başvuru yapılabilirken, başvuru sahiplerinin kültür-sanat alanındaki en az 2 yıllık faaliyetlerini belgelemeleri bekleniyor.

Programa, çevrimiçi ve matbu yayın, gazetecilik, belgeselcilik, koleksiyon ve arşivcilik faaliyetleri, konser, performans, tiyatro ve film prodüksiyonu, sergi, atölye-seminer-sempozyum ve eğitim programı projeleriyle başvurulabiliyor.

Yerel Projeler Hibe Programı’nın beşinci açık çağrı döneminde proje süresi 10 ay olarak belirlenmiştir, 2 ay uzatma alınabilir.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın öncelikli hedefi büyük şehirlerin ötesine uzanmak ve finansman kaynağına erişimi olmayan ya da erişimi sınırlı olan kurum ve kişilere ulaşmaktır. Yerel Projeler Hibe Programı’nın beşinci açık çağrı döneminde destekleyeceği 24 projenin 16 tanesi İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden yapılan başvurular arasından seçilecektir.

Başvurular, yalnızca çevrim içi olarak Goethe Enstitüsü'ne ait Başvuru Portalı üzerinden yapılırken, adaylar koşullarla ilgili detaylı bilgiye CultureCIVIC web sitesinden ulaşılabilen Başvuru Rehberi ve Sıkça Sorulan Sorular sayfalarından ulaşabilirler.

Başvurular 3 Temmuz 2023, Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecek.