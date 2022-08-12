İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle bugün Cuma namazı sonrası Belediye binası önündeki alanda vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi. 1500 kişilik aşurenin dağıtıldığı ikramlarda, Başkan Alper Taban da ilçe halkıyla buluşma fırsatı buldu.

İnegöl Belediyesi birlik ve beraberliğin artması, kardeşliğin pekişmesi, muhabbet ve dostluğun çoğalması, bolluk ve bereketin her haneye girmesi adına her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak ilçe halkına aşure ikramında bulundu. Belediye önünde gerçekleştirilen aşure ikramlarına; Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

1500 KİŞİLİK AŞURE DAĞITILDI

İki ayrı noktada kurulan kazanlarda dağıtılan aşure ikramına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. İkramların ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Bugün belediye binamız önünde vatandaşlarımızla bir aradayız, aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın hicri yeni yılını ve muharrem ayını tebrik ediyorum. Tabi muharrem ayı itibariyle de aslında hem bolluğun ve bereketin bir simgesi olarak kabul ediyoruz aşureyi… Kazanlar bu coğrafyanın tamamında kaynıyor. Aynı zamanda matem ve yas olarak da bugünü ifade edebiliriz. Bildiğiniz gibi Hz. Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehirlerimizin anıldığı gün olarak bugünü yad ediyoruz. Ben Hz. Hüseyin Efendimiz ve tüm Kerbela şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Tabi yine bolluk ve bereketin simgesi dedik aşure için. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak tüm şifalı yiyeceklerin aynı kazanda buluştuğu aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Yiyenlere şifa, birlik beraberliğimize de vesile olmasını diliyorum” dedi.