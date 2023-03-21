Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti ve MHP kurmayları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi.

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Hürriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

AK PARTİ VE MHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduktan sonra açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, "Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararını aldık ve Sayın Erdoğan'ın 28. dönemde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır, hayırlı olsun" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ve MHP temsilcileri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiğimizi açıkladık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçim süreci başladı. Çok hızlı bir şekilde bu süreç işliyor. Takvim kapsamında işlemler peş peşe yapılıyor. Son günü beklemeden, zaten hiç tereddüt etmediğimiz adayımız için başvuruda bulunmuş olduk. Adayımız çok net, başvurumuzu tamamladık. Güzel neticeler elde edelim" ifadelerini kullandı.