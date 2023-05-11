2019 seçimlerinde Cumhur ittifakına destek gösteren Orhaniye mahallesi bu seçimde de destek göstermek adına 'Nokta Mitingi'ne hazırlanıyor.

Oraniye mahallesi'nde 2019 seçimleri öncesinde düzenlenen mitinge yoğun bir katılım olmuştu. Seçime 2 gün kala Orhaniye mahalle teşkilatı tarafından nokta mitingi yapılacağı duyurularak, bir davet yayınlandı ;

HAYDİ İNEGÖL !

11 Mayıs Perşembe Saat 21:00’da

KARAMEHMET KAVŞAĞI ( HERGELEN MEYDANI)

CUMHUR ITTIFAKI Milletvekili Adayları,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Teşkilat üyelerinin katılacağı NOKTA MİTİNGİ Halk Buluşmamıza CUMHUR İTTİFAKI’na gönül vermiş tüm dostlarımızı bekliyoruz.

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