Yerel seçimde AK Parti ve MHP büyük oranda anlaşsa da 3 büyükşehri yeniden kazanmak için AK Parti, başka kapıları da çaldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, Erdoğan'ın Ankara, İzmir ve İstanbul'un kazanılmasıyla ilgili olarak Yeniden Refah'ın desteğini istediğini aktardı. Erbakan görüşmede oturup herhangi bir pazarlık yapmadıklarını ifade etti. Gözler Yeniden Refah'tan çıkacak kararda...

CUMHURBAŞKANI TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazı çıkışı yerel seçimlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdoğan, birinci derecede büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması için aralık ayının sonunu işaret etti.

CANLI YAYINDA 'SON ADRES' DİYEREK O İSMİ AÇIKLADI

Son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı için son adresin Binali Yıldırım olabileceğini açıkladı.

Fatih Portakal, İstanbul adayı ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"İSTANBUL İÇİN HALA KARARSIZ"

"Zaman zaman bizlerin yaptığı yorumlarla siyasetçilerin yaptığı açıklamalar uyuşmuyor. Biz yorumumuzu yapıyoruz ve içeriden gelen bazı kuşların söylemiş olduğu kulis bilgisi dediğimiz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Siz siyasetçilerin her şeyi söylediğine inanıyor musunuz? Erdoğan'ın, Özgür Özel'in, Erbakan'ın... İnanmayın.

Dedik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için hala kararsız... Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya, Murat Kurum'un ismi geçmişti, Fatih Belediye Başkanı'nın ismi geçmişti. Sonunda bence ibre nereye dönecek diye olursanız, son adres bence Binali Bey olabilir. Binali Bey, 2019'da 29 Aralık'ta açıklanmış. Eğer yapar mı, bir daha döner mi diye dönecek olursanız, dönmez. Biz de böyle bi, belki son adres olarak kendisi olabilir mi, olabilir, neden olmasın. Tabii son kararı verecek olan Binali Yıldırım.