Asgari ücretle ilgili soruları AK Parti grup toplantısının ardından yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi değil, Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu."Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.