Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Kuracağımız yeni ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'yle ittifak yapacaklarını söyledi.

Özdağ bu şekilde Zafer Partisi'nin 'kesinlikle ve rahatça' barajı geçeceğini savundu.

Özdağ, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını söyledi.

"Mansur Yavaş'ı aday göstermekten vazgeçtiniz mi" sorusuna şu yanıtı verdi: "Onu biz aday gösteremeyiz ama CHP Mansur beyi aday yaparsa biz aday çıkarmayız ve onu destekleriz."