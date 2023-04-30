AK Parti'nin Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'na tepki göstererek "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldular, şimdi de 9'lu masa oldular" dediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti Ankara mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen şu anda hangi görevdesin, nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde zamanında esrar, eroin göndermişler ki bunların bedelini geri döndürme gayreti var. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Yurt içinde elin kalem tutanların buna inanması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ TANIMAK İÇİN 3 KELİME YETER

Miting alanına gelirken billboard gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'e de onu yazmış. 4 Yıldır İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ne yaptınız? Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; çöp, çukur, çamur. İstanbul'u çöp dağlarından kurtardık, suzukluktan kurtardık. Burda da yine Melih kardeşimin gayretiyle Ankara'yı susuzluktan kurtardık. Bunlara hatırlatalım, Ankara'da Başkent'in havalimanını yapan kim, bunlar mı yaptı? Bütün şu Ankara'daki metroları kim yaptı? Kardeşlerim bunlarda yalandan başka bir şey olamaz. Yalanın en önemli mimarı Bay bay Kemal. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak" dedi.

https://youtu.be/d8z3jBkft5g

ÖNCE 6'LI MASA, ŞİMDİ 9'LU OLDU

"Önceleri almamışlardı sonradan HDP'yi yanlarına kattılar" diyen Erdoğan, "Yetmedi iki belediye başkanını aldılar yanlarına. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li masa oldular, şimdi 9'lu masa oldular. O da yetmeyecek. Daha önceden Ankara terör örgütü tarafından yapılan kanlı saldılarla sindirilmek istenmişti. Ankara asla pes etmedi, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevinden çıkarıp aramıza gönderme sözü verenler var. Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne de evlat yavru katili çıkabilir" diye konuştu.

PKK UZANTILARIYLA PAZARLIKLARA OTURDULAR

Erdoğan, konuşmasında, "Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum" dedi.

Daha sonra Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili adaylarını tanıttı.