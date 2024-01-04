Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını ifade etti. Ankara adayının da Ankara'da duyurulacağını belirten Erdoğan, seçim beyannamesini ise AK Parti Genel Merkezi'nde açıklayacaklarını söyledi. Erdoğan, bu açıklamaların partisinin yerel seçimde kazanma azmiyle yapıldığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Gazze'deki olaylarla ilgili yoğun diplomasi trafiği içinde olduğunu belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanının bu yoğunlukta partisinin yerel seçim hazırlıklarına da büyük önem verdiğini ifade etti. Aday belirleme sürecinin birkaç aşamalı olarak gerçekleştiğini ve şu anda adayların isimlerinin belirlenmeye başlandığını açıkladı. İstanbul adayının pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde duyurulacağını, diğer adayların ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi.

Çelik, gazetecilerin Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında adaylar açıklanmadan önce bir görüşme olup olmayacağı sorusuna, her zaman ihtiyaç duyulduğunda Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşebildiğini belirtti. Ancak şu anda takvimle ilgili belirgin bir açıklama yapmadı.