Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Bitlis'te Ahlat etkinlik alanı ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun şekilde yeniden tarih, kültür ve cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını, Ahlat'ın küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.BİTLİS (İGFA) - Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz" diyerek, etkinlikler dışında da gençlerin buralara gelerek, kökleriyle tanıştığını, Ahlat’ın bin yıllık tarihine bizzat tanıklık ettiklerini söyledi.

"Selçuklu Kabristanı’ndaki her bir şahideyi, milli varlığımızın aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafızayı korumaya, güçlendirmeye, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bin yıl önceden kalpler arasında kurulan köprü, bugün olduğu gibi, inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bakınız bin yıl önce gönüllerde edinilen yer; bu vatanın çimentosu oldu, kalesi oldu, sigortası oldu ve yıkılmaz gök kubbesi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #MalazgirtZaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Ahlat etkinlik alanı ziyaretindeki konuşmalarından...▪ Ahlat’ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun şekilde yeniden tarih, kültür ve cazibe merkezi haline… pic.twitter.com/zqmoKIgGEK— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 25, 2024

"Ataların Anadolu’ya ektikleri muhabbet, kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki; bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi"diyen Erdoğan, "Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. Bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice hain ve kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi “kolay yutulur lokma” haline getirmek istediler. Allah’ın yardımı, aziz milletimizin basiretiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toprakların altında da, üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu, bizim öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hala hazmedemeyenleri, hala ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur, yıkım ve ağır bir mağlubiyettir" dedi.

Bin yılın yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele ve kader arkadaşları olarak şimdi istikbale yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Herkes şunu bilsin, anlasın: Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez… Hepimiz bu topraklar üzerinde biriz beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz, hep birlikte Türkiye’yiz" diye konuştu.