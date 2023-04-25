Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlik İçin Hemen Şimdi” Programı'nda konuştu. Ülke genelindeki genç milletvekili adaylarını tek tek tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere baktıkça kendi gençliğimi ve kendi hayalimi görüyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - 21 yıldır Türkiye'yi gençlerle birlikte, gençlerin geleceği için hazırladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm tecrübeleri gençler için seferber ettiklerini söyledi.

"Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz" diye gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçen kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden altık. Gençler bu öyle bir davaki isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız ben size inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyere, yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozarak, sandıkları patlatmaya davet etti.

https://youtu.be/Ajf61O53vKQ

"SİZLERE BAKTIKÇA KENDİ GENÇLİĞİMİ GÖRÜYORUM"

"Eski Türkiye'yi görüp yaşayan gençler bazı şeyleri mukayese etmekte zorlanıyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin 21 yılını gençlere anlattı.

Erdoğan, "Sizlere baktıkça kendi gençliğimi ve kendi hayalimi görüyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sonrasında AK Parti'nin Türkiye genelinde listelerinde yer alan 28. dönem milletvekili adayı gençler kendilerini tek tek tanıttı.