Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda bürokratlarıyla basketbol maçı yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin yoğun gündeminden sıyrılıp Kurban Bayramı'nı fırsata çevirdi.

Aralarında bürokratların ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da olduğu grupla bir araya gelen Erdoğan, parkede de hünerlerini sergiledi.