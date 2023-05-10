Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz Batmanlı’yla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalubeladan beri kardeşiz." dedi.BATMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Batman Valiliğinin önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Eşi Emine Erdoğan ile kürsüye gelerek meydanı dolduran vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Batman bugün bambaşka, muhteşem." diyerek başladı.

Resmî rakama göre 55 bin kişinin miting alanında bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batmanlılar'ı çok sevdiğini söyledi.

"Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine dersi veriyor muyuz?" sorularına "Evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben size inanıyorum. Bu işi başaracağınıza da inanıyorum." karşılığını verdi.

Batmanlılar’a şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söyleyen sözünü hâlce söylesin/Gönülce söylesin, dilce söylesin/Sana sevdamızı ey güzel şehir/Toprağı emziren Dicle söylesin" dizelerini okuyarak "Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size karasevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için seviyoruz. Biz sizi, yaratanın hakkı için seviyoruz." ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/MTRWtQgOZQY

Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken kendilerinin her fırsatta bu kente misafiri olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batmanlılar’la toplu açılış törenlerinde yapımı tamamlanan eserlerin sevincini paylaştıklarını, partisinin kongreleri vesilesiyle de buradaki dava arkadaşlarıyla dayanışmalarını güçlendirdiklerini söyledi.

Ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini, Batmanlılar’ın sıkıntılarını takip ettiklerini, ilgilendiklerini, çözüm yollarını aradıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi ve kavlimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlı’yla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalubeladan beri kardeşiz."

Batman'a daha 25 yaşında bir gençken o zamanki partisinin gençlik kolları başkanı olarak geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gelişinde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batman'ın kadınları evvelallah birilerini sandığa gömer. Öyle mi? Öyleyse durmak yok." dedi.