Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting gerçekleştirip, Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temelini atacak.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap edecek. Saat 12.30'da yapılacak mitingin ardından saat 14.00'da Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin Gemlik’teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşaat başlangıç törenini gerçekleştirilecek.

Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve birçok bakan eşlik edecek.