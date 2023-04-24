Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting düzenleyeceği Bursa’nın Gemlik ilçesine Pamukkale rengindeki Togg aracıyla giriş yaptı. Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar Gemlik’te üretilen TOGG marka makam aracının üzerine binlerce çiçek attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla geldi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erdoğan, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara hitap edecek, ardından batarya fabrikasının temel atma törenine katılacak.