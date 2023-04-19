Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginde yine Kılıçdarğlu'nu hedef aldı. Hiçbir zaman hayal satmadıklarını ve ayakları yere basan projeler sunduklarını söyleyen Erdoğan, "14 Mayıs inşallah bay bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu bir gün olacak" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Bugüne kadar yerine getiremeyeceğimiz sözü vermediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile desteklerinin yanı sıra kadın ve gençlere destek müjdelerini tek tek sıraladı.

Milletin huzuruna "eli boş çıkmadıklarını" söyleyen Erdoğan, "Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik olarak da evlenmek isteyen gençlere, iki yılı ödemesiz ve 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'den Avrupa'ya ülkemize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin hepsi bay bay Kemal'in yanında saf tuttu" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte Londra ziyaretine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gün şu kadar milyar dolar bulduk, ülkeye getireceğiz diyor. 200 milyar dolardan bahsediyor. Londra tefecilerinin işi gücü yok da sana neden bu kadar para versin ya? Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz" diye konuştu.

"Hiçbir zaman hayal satmadık. Ayakları yere basan projeler sunduk" diyen Erdoğan, "14 Mayıs inşallah bay bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu bir gün olacak" dedi.

https://youtu.be/n0S7F6undfM