Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Çünkü bunlar talimatı Pensilvanya’dan alıyorlar, onlara göre meşrudur. Bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta benim aziz milletim verecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan “Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktık. Bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa döndüreceksiniz. 40 gün kaldı. 40 gün içinde birileri seccadeleri üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Çünkü bunlar talimatı Pensilvanya’dan alıyorlar, onlara göre meşrudur. Bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta benim aziz milletim verecek” ifadelerini kullandı.

Deprem felaketi nedeniyle Ramazan ayının hüzünlü geçtiğini söyleyen Erdoğan, “Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın insanımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı yeniden hayata tutunma mücadelesi veriyor. Depremden bu yana hepsini birkaç kez ziyaret ettiğim illerimizde yaşayan kardeşlerimizin metanetini, sarını gördükçe Rabbime hamd ediyorum. Cumhur İttifakı olarak dün Elazığ’daydık, önceki gün Gaziantep ve Kilis’i ziyaret ettik. Geçen hafta Hatay ve Kahramanmaraş’taydık. Hem deprem konutlarımızın temellerini attık, hem iftar sevincini afetzedelerimizle paylaştık. Milletimiz oruçla, Kur’an’la, nefis muhasebesiyle mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Hayırseverlerimizden vakıf derneklerimize kadar pek çok kuruluş sahada destek oluyor. Bilhassa belediyelerimizin barımdan gıda teminine kadar geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor” diye konuştu.

“67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık”

Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erdoğan, “Çadırların yanı sıra konteynır kentler ve prefabrik yapılarla barınma sorunlarını çözüyoruz. Altyapı ve üstyapıyı tekrar elden geçiriyoruz. Zemin etütleri biten yerlerde konut temellerini atıyoruz. Dün itibariyle deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. 31 bin 663’ünün temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız bir yılda 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmek. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bunun için depremzedelerden bir yıl müsaade istedim. Bir yıl içinde 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bağcılar’da maliyeti 3 milyar 412 milyon lirayı geçen 97 yeni yatırımın açılışının gerçekleştirildiğinin altını çizen Erdoğan, 65 bin metrekare alana sahip Bağcılar Millet Bahçesi’nin de yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Deprem felaketinin kentlerin yapı stoğu gerçeğini yeniden hatırlattığını söyleyen Erdoğan, “Afetlere hazırlık seviyemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bunun yolu da depreme dayanıklı evler işyerleri binalar inşa etmekten geçiyoruz. Kahramanmaraş depremlerinden bunun önemini gördük. Yıkılan binaların yüzde 96’sı Marmara depremi öncesinde inşa edilenler. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasızca eleştirdiği TOKİ binaları ise deprem imtihanından alnının akı ile çıktı. Buradaki tecrübeyi ve bilgi birikimini İstanbul’umuz başta olmak üzere tüm ülkemize yaymak istiyoruz. Bağcılar’dan bu konuda da örnek olmasını bekliyoruz. Hiçbirimiz küçük hesaplar peşine düşemeyiz. Muhalefetin ve marjinal çevrelerin bu meseleyi rantsal dönüşüm yalanı ile sabote etmesine göz yumamayız” açıklamalarında bulundu.

“İçişleri failleri yakaladı. Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun?”

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, “Hanımefendi çıkmış bizi Hatay’da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi önce gel Çam Sakura’yı gör. Önce Ankara’daki iki şehir hastanemizi gör. Bunlar da oda sayısı 4 bin 6. Hiç gezdin mi onları. Eğer bizim bu şehir hastanelerimiz olmamış olsaydı şu Covid’le biz ne yapardık? Murat Dilmener olmaza ne yapardık? Bunları biz 3 ayda bitirdik hanımefendi. Beni çok sinirli görmüş Kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Sana da bir papatya yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı iç. Utanmadan İstanbul İl Teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak hadi bakalım. Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün bu iftirayı attın, şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin bu bir cibilliyet meselesi, karakter meselesi” dedi.

“HDP’ye acaba ne vaat etti. Hadi açıkla”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile parlamentoda yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, “Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7’li koalisyon var. Bay bay Kemal kimlerle dolaşıyor. Teröristlerle dolaşıyor. PKK’nın PYD’nin YPG’nin parlamentodaki uzantısı HDP. HDP’yi parlamentoda gidip ziyarete etti mi bay bay Kemal. Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaat etti. Neyin sözünü verdi. Hadi açıkla. Açıklayamaz. Ne diyor Demirtaş’ı serbest bırakacakmış. Teröristbaşını serbest bırakacakmış. Bunları serbest bırakmanın gayreti içinde olan bay bay Kemal’e biz 14 Mayıs’ta gereken cevabı vermeyecek miyiz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan seçimde destek isteyen Erdoğan, “Bir tarafta önce vatan diyen önce millet diyen Türkiye’nin istiklal ve istikbalini her türlü hesabın üstünde tutan hasbi bir birliktelik var. Diğer tarafta Türkiye’nin güvenliğini, bekasını pazarlık konusu yapacak kadar kontrolü kaybetmiş muhteris bir ekip var. Ne diyor ‘Sana ne kadar şu kadar’, ‘Sen ne istiyorsun bu kadar’. Milletin iradesini o masada satıyor. Bir tarafta terör örgütlerine nefes aldırmayan bir ittifak var, diğer tarafta Kandil’den Pensilvanya’ya tüm şer odaklarının desteklerini açıkladığı alengirli bir yapı var. Her örgüt bir terör elebaşı bay bay Kemal’e oy istiyor. Fakat ne kendisinin ne masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. Yüksek sesle reddetmeyi geçtik, istemem yan cebime koy mahcubiyetinden bile olsa duruma kimse itiraz etmiyor. Anlaşılan birilerinin papatya çayı terör baronlarının destek açıklamalarına da iyi geliyor. Yetmez rezene” dedi.

Erdoğan programın ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in kendisine hediye ettiği seccadeyi meydanı dolduran kalabalığa göstererek, “Bu seccade ayaklarla basmak için değil, 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz” dedi.

(ÖFA-DK-Y)