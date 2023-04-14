Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde doğal gazı çıkaracaklarını ve şu anda tüm planlamalar ile hesapların buna göre yapıldığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Namazı burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, Karadeniz doğal gazının gelecek günlerde yerli sisteme entegre edilmesinin öngörüldüğünü anımsatarak entegrasyon sürecindeki son durumuna ilişkin sorusuna, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" diye konuştu.

"ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND'I FALAN AŞTI"

Yarın Kocaeli'de bir şehir hastanesinin açılışını yapacakların belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanelerinin sizin için önemi nedir?" sorusu üzerine, "Şehir hastaneleri, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz -Kılıçdaroğlu'nun da genel müdürü olduğu dönem- o zaman bu hastanelerin hâli ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde rezillikti. Hatta galoşları satarlardı yoğun bir şekilde ve kan, pislik öyle bir durumdaydı." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerinde vatandaşın huzur bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı. Ya şurada İstanbul'da yani Çam ve Sakura Hastanemizin durumu ortada. Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Feriha Öz olsun, bütün bu hastanelerimiz ortada. Bu hastanelere vatandaşım girdiği zaman hamdolsun orada bir defa yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi tabii mutlu kılıyor. Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kocaeli'de açılacak hastanede sismik izolatör olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu, kuruluyor ve bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin bir çoğunda bu sismik izolatörler var ve bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz." dedi.