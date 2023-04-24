Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un mekanı olan Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü temel atma töreni öncesi vatandaşlara hitap etti. Yeni ticari araca ÖTV muafiyeti getireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdeleri peş peşe sıraladı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti.

Başkan Erdoğan Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte TOGG aracıyla gelirken vatandaşlar Erdoğan'ı yoğun sevgi seliyle karşıladı.

Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirdiklerini anımsatan Cumhurbakanı Erdoğan, evlerde ürettiklerini internetten satışa çıkaranlara vergi muafiyeti getireceklerini belirterek, ticari aracını yenilemek isteyen esnaf da ÖTV ödemeyeceğini söyledi.

BATARYA HAMLESİDE ATILIMIN ÖNEMLİ HAMLESİ...

Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesi olduğunun altını çizen Erdoğan, batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamle olduğunu belirterek, "Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE

"Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor" diye konuştu.

"Karadeniz doğal gazı rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız" diyen Erdoğan, "Karadeniz gazımızın belli bir miktarını rezerv edeceğiz ve oradan gençlerimize, ailelerimize bunu tahsis edeceğiz. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız" dedi.

https://youtu.be/WOmD9RGDTHU

"14 MAYIS SONRASI BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Milletin canını yakan enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlı olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının geirisindeki art niyetlilerden hesap soracağız" dedi.

Her seçim ülkelerin kaderinde yeni bir yol ayrımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz eğitimde dev adımlar attık mı? Okullarda ücretsiz olarak yavrularımızın kitaplarını veriyor muyuz? Bizim öğrencilik yıllarımızda bırakın kitapları, biz teksir kağıdında kırtasiye alamazdık" dedi.

Konuşmasında sıklıkla Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 7'li masaya göndermelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye tercihini hep istikrar ve demokraiden yana yaparak büyüdü ve gelişti" diyerek, "Sandıkta verilen yanlış kararın telafisi çok ağır olur. Kendi aralarında anlaşmayı beceremeyenlere ülkenin güvenliği teslim edilirse facia kaçınılmaz olur. 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yaparak ülkemizi bu tehlikeden uzak tutunuz. Bugüne kadar hep yanımızda olan Bursa'dan 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek bekliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra iki ayrı bölgeden toplamda 20 milletvekili adayı olan AK Parti Bursa Milletvekili adaylarını tanıttı.

Gemlik Meydanı'ndaki miting sonrasında Erdoğan, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atmak üzere Togg'un üretildiği merkeze geçti.

BAKAN VARANK'TAN MİTİNG SONRASI PAYLAŞIM

Miting sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, sosyal medya hesabından "İşte meydanların dili... Gemlik milletin adamını karşıladı" paylaşımında bulundu.