Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki konteyner kentte açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04:17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Adıyaman'dan helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin... vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiye enkaz kaldırma işlemeri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermiştirlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzılda yeni bir hayata kavuşturacaktır.