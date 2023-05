Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların bugüne kadar analarının ak sütü gibi helal olan haklarını kendilerine teslim etmek için büyük mücadeleler verdiklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, “Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır” dedi.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak, çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak. Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek. Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak".