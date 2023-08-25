Edirne’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması için adak adayan Ak Partililer adak kesti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ve bir süre Ak Parti’nin ilçe yöneticiliğini de yapan Kenan Gümüş, geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanması için adadığı adağı, AK Parti Uzunköprü İlçe Yönetimiyle birlikte kesti. Erdoğan’a büyük bir sevgisi olduğunu söyleyen Gümüş, "Reis’in kazanması için çok dua ettik. Çok şükür rabbim dualarımızı kabul etti. Biz de adadığımız adağımızı kestik" dedi.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ise, "Partimize büyük emek vermiş Kenan abimizin adağını yerine getiriyoruz. Abimize teşekkürlerimizi iletiyor, durmak yok yola devam diyoruz" dedi.