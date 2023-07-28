Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan İDEF'23'ün yine sektöre damgasını vurmayı başardığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreninde konuştu.

"100 binden ziyaretçiyi ağırlayan İDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemini burada bir kez daha gördük. Salı günü başlayan ve dört gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlayıp belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceklerini kaydetti.

https://youtu.be/03sNsv9XTXM

"IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayii alanında katettiğimiz mesafe bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir. Ülkemizi takip edenler son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir. Kurumlarımız, firmalarımız ve vatandaşlarımız ise bu hikayenin aktörleri olarak sürece tanıklık ettiler" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmanın faaliyet gösterdiği savunma sanayinde bugünkü sayının 2 bin 500'e ulaştığını belirtti.