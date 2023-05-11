Siyaset gündemi seçim haftasındaki en yoğun gününü yaşıyor. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasında "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi neden çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm." ifadelerini kullandı. Erdoğan son olarak Sincan'da yaptığı açıklamada "Bay bay Kemal, ne ile geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime kilitlenmişken siyasi arenada peş peşe son dakika gelişmeleri yaşandı. Sağlık sorunları nedeniyle dün programlarını iptal eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'te düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı mitinglerde konuyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincan'da yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Bugün Ankara bir başka güzel, bugün Ankaralı bir başka heyecanlı. Bugün başkentimiz bir başka coşkulu. Ankara yine farkını gösterdi. Yahu biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım, biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım?

"BAY BAY KEMAL, NE İLE GELDİ? KASETLE GELDİ"

15 seçimde sandıktan galip çıkardınız. Vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında durdunuz. Bay bay Kemal, ne ile geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemedin cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların bütün işi fırıldak. Asıl dersi sandıkta vereceksiniz.

Terör örgütleriyle beraber olan Bay Bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı pazar gününe kadar sürsün. Pazar günü sandıklara iyi sahip çıkmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.

Biz bu ülkedeki 85 milyonun tamamını seviyoruz.