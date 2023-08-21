Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerinde dönüşüm projelerine vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un rezerv alanlarının yenilendiği ve her ilçeye bir koordinatör vali atamalarının yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların da yerinde dönüşüm projelerine ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyleyerek "Yerinde dönüşüm projemize 200 bine yakın başvuru var. İnanıyorum ki bu sayı artacaktır. Hazırladığımız plana göre yapılanma, bunlar devam ediyor. Yoğun bir şekilde de bu inşaatlarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un tüm ilçelerine de koordinatör vali atamalarını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlemlerin hızlı ve etkili olması bakımından koordinatör valilerin faydasını gördüklerini vurguladı.

İstanbul'un ilçelerinde, olası bir deprem sonrası iletişimin sağlanması için yeni telsiz sistemi kurduklarını ve çalışır hâle getirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplanma alanlarını, rezerv alanları yeniliyor ve aktif kullanıma hazır olmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul'un iki yakasına 500'er bin nüfusu barındıracak projemiz de olası İstanbul depremine yönelik tedbirlerimiz kapsamındadır." dedi.