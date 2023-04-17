Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi 1. etap anahtar teslim, 2. ve 3. etap temel atma törenine katıldı. Erdoğan: “

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi 1. etap anahtar teslim, 2. ve 3. etap temel atma törenine katıldı. Törene ayrıca, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici’de katıldı.

“Türkiye’nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99’dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir. İBB Başkanlığı döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde huzurlu yerler kurmak için çok çaba sarf ettik” dedi.

“20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz”

Erdoğan, “Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerinde TOKİ ile bunları yaptık. 1,1 milyon TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, son depremde de bu konutlar depremden alnının akıyla çıktı. 11 ilimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Böylece neredeyse 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. 830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi’ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz. Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3’te 1’i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi” dedi.

“İstanbul’da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var”

Erdoğan, “İstanbul’da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz” dedi.

“CHP, çöp, çukur, susuzluk demektir”

Erdoğan, “Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat’ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul’a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul’un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye’yi de 21 yıl önce Fikirtepe’nin eski hali gibi aldık. 94 yılında İstanbul’u nasıl aldık, çöp, çukur, çamur. Buraları çöpten çukurdan temizlemedik mi? Su var mıydı? Kim vardı İstanbul yönetiminde, CHP. CHP, çöp, çukur, susuzluk demektir. 1 yılda tertemiz İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu.” dedi.

“14 Mayıs’ta benim milletim Kandil’e prim vermeyecek”

Erdoğan, “Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm, kavgaların ülkesini Türkiye Yüzyılı’nın eşiğine getirdik. Bunun için vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk. Bunun için eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle darbecilerle çarpıştık. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi’ni teröristlerden biz temizledik. Kandil’e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Ne Gabar, ne Cudi, buradaki mağaraları delik deşik ettik. Kandil’den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, Bay bay Kemal’i destekleyeceğiz. 14 Mayıs’ta benim milletim Kandil’e prim vermeyecek. Onun için tabi çok çalışacağız. İstanbul’un birinci, ikinci, üçüncü bölge çok çalışacağız. Karşımızda 7’li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay bay Kemal’i aday çıkardılar. Kemal 7 Cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl kafa, nasıl anlayış. Bunlar bu devletimizi batırmaktan başka hiçbir işe yaramaz” dedi.

“7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yol erkenken kararımızı vereceğiz, sandıkları patlatacağız. Geride bekleyen PKK, FETÖ’sü Londra tefecilerini saymıyorum bile. 300 milyar Dolar getirecekmiş Londra’dan. Bunlar aynı zamanda esrar eroin kaçakçısı. Frankestien koalisyonu ne yapacakmış, 85 milyonluk Türkiye’yi yönetecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek. Biz TCG Anadolu’yu ordumuza teslim ettik. Halkın ziyaretine açıldı. Sarayburnu’nda herkes tıklım tıklım kilometrelerce TCG Anadolu’yu ziyaret etmek suretiyle yakından izlediler. Bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Firkateynlerden tutunuz hücum botlara kadar, böyle bir uçak gemisi yapmak, İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma’yı yapmak da bize nasip oldu” dedi.

“Milli savunma sanayi yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 80”

Erdoğan, “Unutmayın, iş bilenin kılıç kuşananındır. Biz göreve geldiğimizde milli savunma sanayi yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 80. Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye’den savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye’ye geldik. SSK’yı batıran bu acize bırakır mısınız? 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek? Tabi ki sıkıntılar yok mu var. Bunları çözecek olan 21 yıldır en eserin altına imzasını atmış olan biziz. Gelin hep birlikte 14 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’na dönüştürerek ülkemize göz diken herkesin heveslerini kursaklarında bırakalım” dedi.