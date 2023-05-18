Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının CHP Genel Başkanı ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu öne sürdü.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs öncesinde başlattığı saat 9.23 paylaşımlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bugünkü paylaşımında, meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanmasının Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkmasının CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu kaydetti.

Muhalefetin kamuoyunu seçim gecesi "bilerek yanlış yönlendirdiğini" savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz" dedi.

Erdoğan muhalefetin "deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergilediklerini" savunarak "Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.