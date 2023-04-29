Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yaptığı konuşmada, “İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST, hamdolsun, artık kendi alanında bir markaya dönüştü” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te gençlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’umuzun ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden TEKNOFEST’e teşrif eden gençlerimize İstanbul’umuza hoş geldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev’e katılımlarından dolayı eşleriyle birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum” diye ekledi.

“GEÇEN SENE BAKÜ’DE CAN AZERBAYCANLI GENÇLERİMİZLE TEKNOFEST SEVİNCİNİ YAŞADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST, hamdolsun, artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü’de Can Azerbaycanlı gençlerimizle TEKNOFEST sevincini yaşadık. Samsun’dan Gaziantep’e ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayiine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki ‘Teknoloji Bayramımızı’ önce İstanbul’da, ardından da inşallah Ankara’da yapıyoruz. Millî Teknoloji Hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST’in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.