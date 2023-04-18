Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nevmekan’da gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Nevmekan’da bir Ramazan akşamı…Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.