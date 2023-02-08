Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gitti. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 3'ün gününde Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle görüşerek kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Erdoğan'dan deprem bölgesinde açıklamalar;

Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574 yaralı sayısı 49 bin 133.

"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"

Deprem bölgelerinde 1 yıl içinde toplu konut çalışmalarının başlayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet, tüm imkanlarıyla AFAD'ın koordinesinde yürütmektedir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin tüm kurumları iş başında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama duruma hakimiyet tesis edildi.

Bundan sonraki durum zaten, enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz.