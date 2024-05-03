Ankara’da Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan ‘One Munite’ hattı hediye edildi. 1 gecede hazırladığı hat hakkında konuşan Şahin, “2009 yılında Davos mevzusu olduğu zaman Arabi harflerle ‘One Minute’ yazısı yazmıştım. Çok küçük bir şeydi. Tabii Tayyip Bey’e hediye edilecek denilince onu büyüttük. Gündem hiçbir zaman değişmiyor. Gazze’de de artık bir ‘One Minute’ çekme zamanı gelmişti” dedi.

İsviçre’nin Davos kentinde 2009 yılında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Moderatörü David Ignatius ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e tepki göstermişti. Dünya Ekonomik Forumu panelinde İsrail’in Filistin’e karşı zulümde bulunduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘One Munite’ diyerek bir çıkış gerçekleştirmiş ardından da paneli terk etmişti. Hattat Mahmut Şahin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilmek üzere ’One Minute’ hattı yazıldı. Şahin’in bir gecede canla başla yazdığı hat ardından yetkililer tarafından Ankara’ya gönderildi. Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda ise o dönemi hatırlatan ’One Minute’ hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi. Hattat Mahmut Şahin, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in, Filistin’e yönelik saldırılarının devam etmesi üzerine hattı hazırladığını ifade etti.

“Gazze’de de artık bir ‘One Minute’ çekme zamanı gelmişti”

Hattat Mahmut Şahin, “Avrupa’da çalışmalar yürüten Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) diye bir kurulum var. Onun bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir ziyareti oldu. O ziyaret öncesinde benim Kocaeli Milletvekili olan öğrencim Raziye Sezer Katırcıoğlu benden rica etti. ‘Hocam, önemli bir toplantı var. Orada takdim edilmek üzere bir yazı istiyoruz’ dedi. Ben de 2009 yılında Dovos mevzusu olduğu zaman bizim Arabi harflerle ‘One Minute’ yazısı yazmıştım. Çok küçük bir şeydi. Tabii Tayyip Bey’e hediye edilecek denilince onu büyüttük. Salı günü yazıyı yazdık ve bugün takdim edildi. Gündem hiçbir zaman değişmiyor. Gazze’de de artık bir ‘One Minute’ çekme zamanı gelmişti. Muhtemelen dünya basını da bunu görecektir diye düşünüyorum. O amaçla böyle bir levha yaptık. Biz sanatçılar, söylemlerimizi mutlaka yazıyla yaparız. Sosyal medyada polemiğe girmemize gerek yok. Biz gündemimizi, sanatımızla belli ediyoruz. Paylaşımlarımızdan anlayan anlıyor zaten” dedi.