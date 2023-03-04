"Oturdular, Konuştular, Dağılırlar Demiştim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın dağılması konusunda, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen 5 parti, adayın Kılıçdaroğlu'nun olmasını önerdi. Alınan karara İyi Parti'den itiraz geldi. Meral Akşener dayatmalara boyun eğmeyeceklerini belirterek 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.

CHP'YE BÖLÜNME ÇAĞRISI YAPTI

Ayrıca Akşener konuşmasında CHP'ye bölünme çağrısı yaparak Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'i göreve çağırdı.

Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı çağrıdan sonra iki isimden açıklama geldi.

AKŞENER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

İki büyükşehir belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıklarını belirttikten sonra Meral Akşener büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Süreç devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet kanadında yaşananları değerlendirdi.

"ONLAR NE YAPARSA YAPSIN BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

"OTURDULAR, KONUŞTULAR, DAĞILIRLAR DEMİŞTİM"

Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok.