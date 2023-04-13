Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında 28. Dönem Milletvekili aday listesindeki değişim olabileceğine işaret etti. Çalışmaları sırasında her seçim bölgesine, her adaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, üç dönem istisnası ile ilgili "Ara verimişse ayrı ama ara vermemişse değişime gittik. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimiz de olmadı değil, oldu" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti'de, 28. Dönem Milletvekili aday listesindeki değişime işaret edilerek, "Bu değişim neden yapıldı, neden ihtiyaç duyuldu? Listelerde göremediğimiz bazı isimler var, bu isimleri kabinede ya da yerel yönetimde görecek miyiz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurduklarından bu yana hep yenilikten ve gelişmeden yana olduklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti olarak dinamizmlerini de buradan aldıklarını söyleyerek, "Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında değişimlere gittik. Şimdi bu yenilenmeyi Meclise de yansıtmak istedik. En az üç dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızdan böyle bir dönüşüm, değişim yapalım dedik" şeklinde konuştu.

"Hiç bir istisna yapmadınız değil mi?" sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır. Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse değişime gittik. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Sağ olsun hiçbirisi de bu konuda 'niçin bizi yana koydun' demiyor. Ama hep senin yeni bir görevi var veya var olan bir görevi var. Bundan sonraki süreçte de bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Eğer biz bir dava isek, öyle bakmışsak bu işe, o zaman zaten bugün burada, yarın bir başka yerde bu işi devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, siyasi mücadelenin içinde tecrübenin önemli bir yerinin bulunduğunu, tecrübelilerle siyasi hareketi, parti çalışmalarını çok daha önemli bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

“BÜTÜN DEMOGRAFİK YAPIYI MASAYA YATIRMAK SURETİYLE TESPİTLERİ YAPTIK”

Çalışmaları sırasında her seçim bölgesine, her adaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine, kadın ve genç temsiline kadar bütün demografik yapıyı masaya yatırmak suretiyle biz bu tespitleri yaptık. Mesela alt komisyonlarımızın çalışmalarını üst komisyonda değerlendirdik ve nihai karara öyle vardık. Bizim en üst komisyon ki başkanlığımda toplanmıştır, burada yaptığımız toplantılarımızda da yine bütün elemine edilerek önümüze gelen tabloyu orada da gözden geçirdik. Karşımızda haritalar ve bu haritaların karşısında demografik yapı, nüfus, seçmen sayısı, bütün bunları tabloya yatırdık ve bütün bunlara rağmen bir atlama olmuşsa gerekirse yine geri döndük. Eksiklerimiz, hatalarımız filan da olmuş olabilir. Doğrudur. Ama hassasiyetle buna dikkat ettik ve tespitlerimizi de buna göre yapmış olduk. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimiz de olmadı değil, oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzeltme şansı yok değil mi?" sorusuna karşılık, 14 Nisan Cuma sona erecek siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süreye işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumaya kadar değiştirebiliyorsunuz değil mi?" sorusuna da "Evet" cevabını verdi.