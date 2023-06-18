Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Babalar Günü” dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.