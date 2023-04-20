Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.ANKARA (İGFA) - Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan-ı şerifi daha geride bıraktıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan kendilerini sağlıkla afiyetle ve sevdikleriyle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdettiğini belirtti.

Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yitirdikleri canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladıklarını, buruk geçirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam inancına göre, depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenlerin hükmen şehit sayıldığını aktararak, depremde hayatını kaybedenlerin de ahirette aziz şehitlerle beraber haşrolacaklarına inandıklarını ifade etti.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1648974807122296838

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkânlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça, deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor."