NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatılması kararı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair karar sonrasında sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.